GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 3,827 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า
รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (8 เม.ย.) จุดความร้อนของไทยเพิ่มขึ้นพบ 3,827 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2,014 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,059 จุด พื้นที่เกษตร 350 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 195 จุด พื้นที่เขต สปก. 192 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 17 จุด ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่ลาว 3,900 จุด เมียนมาร์ 2,228 จุด กัมพูชา 937 จุด เวียดนาม 880 จุด มาเลเซีย 57 จุด