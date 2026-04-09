ผู้ตรวจฯ ปัดขอศาล รธน.ขยายเวลาส่งคำชี้แจงปมคิวอาร์-บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2569 กรณีบัตรเลือกตั้งที่มีคิวอาร์โค้ด และบาร์โค้ด อาจทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้มีการขอขยายระยะเวลา และขณะนี้ยังไม่มีการส่งรายชื่อพยานเพิ่มเติม ยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญจะสอบถามหรือขอให้ส่งรายชื่อพยานเพิ่มเติม
ส่วนบุคคลที่จะไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้น นายทรงศัก กล่าวว่า จะขอรอดูหนังสือจากศาลรัฐธรรมนูญก่อน แล้วค่อยประชุมหารือกันอีกครั้ง เพื่อส่งตัวแทนเข้าชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ