พาณิชย์คุมเข้มราคาสินค้าและบริการช่วงสงกรานต์ ย้ำห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและค่าบริการในพื้นที่สำคัญ อาทิ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่ เอกมัย หมอชิต) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ท่าอากาศยานดอนเมือง และจุดพักรถมอเตอร์เวย์ กม.49 (บางปะกง) โดยบูรณาการร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน และจำหน่ายตามราคาที่แสดงไว้ โดยได้เน้นย้ำห้ามปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร รวมถึงต้องคิดค่าบริการให้เป็นธรรมกับผู้บริโภค

สำหรับภาพรวมราคาสินค้าในจุดขนส่งสาธารณะ พบว่ายังทรงตัวใกล้เคียงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เช่น ข้าวราดแกง 40–60 บาทต่อจาน (1 อย่าง) และ 50–70 บาทต่อจาน (2 อย่าง) ข้าวมันไก่ 50–70 บาทต่อจาน ก๋วยเตี๋ยวหมู 40–65 บาทต่อชาม ขณะที่ค่าบริการรับฝากสัมภาระอยู่ที่ 30–90 บาทต่อชิ้น และตู้ฝากสัมภาระอัตโนมัติ 40–80 บาทต่อชั่วโมง สะท้อนว่า​ราคาสินค้าโดยรวมยังไม่ปรับขึ้นผิดปกติ แม้อาจแตกต่างกันบ้างตามทำเลและต้นทุน

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าเชิงรุก โดยเฉพาะสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง พร้อมติดตามพฤติกรรมการฉวยโอกาสขึ้นราคา การไม่แสดงราคา และการกักตุนสินค้าอย่างต่อเนื่อง

สถิติเรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 8 เมษายน 2569 พบว่ามีคำร้องรวม 567 เรื่อง แบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพฯ 151 เรื่อง และต่างจังหวัด 416 เรื่อง โดยตรวจสอบแล้วเสร็จ 376 เรื่อง พบการกระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคา 33 ราย และจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดง 6 ราย ซึ่งได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้ว ขณะที่ยังมีคำร้องกรณีจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร 107 เรื่อง อยู่ระหว่างตรวจสอบ

นายจิรวุฒิ ย้ำว่า ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด โดยต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน จำหน่ายตรงตามราคา และไม่กักตุนสินค้า หากฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาสินค้าเป็นธรรม พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบการเอาเปรียบด้านราคา สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ