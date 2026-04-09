พาณิชย์คุมเข้มราคาสินค้าและบริการช่วงสงกรานต์ ย้ำห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา

นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและค่าบริการในพื้นที่สำคัญ อาทิ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่ เอกมัย หมอชิต) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ท่าอากาศยานดอนเมือง และจุดพักรถมอเตอร์เวย์ กม.49 (บางปะกง) โดยบูรณาการร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน และจำหน่ายตามราคาที่แสดงไว้ โดยได้เน้นย้ำห้ามปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร รวมถึงต้องคิดค่าบริการให้เป็นธรรมกับผู้บริโภค
สำหรับภาพรวมราคาสินค้าในจุดขนส่งสาธารณะ พบว่ายังทรงตัวใกล้เคียงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เช่น ข้าวราดแกง 40–60 บาทต่อจาน (1 อย่าง) และ 50–70 บาทต่อจาน (2 อย่าง) ข้าวมันไก่ 50–70 บาทต่อจาน ก๋วยเตี๋ยวหมู 40–65 บาทต่อชาม ขณะที่ค่าบริการรับฝากสัมภาระอยู่ที่ 30–90 บาทต่อชิ้น และตู้ฝากสัมภาระอัตโนมัติ 40–80 บาทต่อชั่วโมง สะท้อนว่าราคาสินค้าโดยรวมยังไม่ปรับขึ้นผิดปกติ แม้อาจแตกต่างกันบ้างตามทำเลและต้นทุน
อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าเชิงรุก โดยเฉพาะสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง พร้อมติดตามพฤติกรรมการฉวยโอกาสขึ้นราคา การไม่แสดงราคา และการกักตุนสินค้าอย่างต่อเนื่อง
สถิติเรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 8 เมษายน 2569 พบว่ามีคำร้องรวม 567 เรื่อง แบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพฯ 151 เรื่อง และต่างจังหวัด 416 เรื่อง โดยตรวจสอบแล้วเสร็จ 376 เรื่อง พบการกระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคา 33 ราย และจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดง 6 ราย ซึ่งได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้ว ขณะที่ยังมีคำร้องกรณีจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร 107 เรื่อง อยู่ระหว่างตรวจสอบ
นายจิรวุฒิ ย้ำว่า ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด โดยต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน จำหน่ายตรงตามราคา และไม่กักตุนสินค้า หากฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาสินค้าเป็นธรรม พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบการเอาเปรียบด้านราคา สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ