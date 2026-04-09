"ชัยชนะ" ข้องใจเรือบรรทุกน้ำมันแวะสิงคโปร์ก่อนถึงไทย จี้รัฐบาลชี้แจง

นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งคำถามถึงรัฐบาลกรณีที่เคยระบุว่าได้เจรจากับอิหร่านให้เรือ 2 ลำ คือ เรือของบางจาก กับเรือของเอสซีจี ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ตามกำหนดการเดิมต้องมาถึงไทยวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา แต่จากที่ตรวจสอบมีเรือหนึ่งลำก่อนที่จะเดินทางเข้าไทย บรรทุกน้ำมัน 180,000 ล้านลิตร ไปขึ้นที่สิงคโปร์ก่อน จำนวน 70,000 ล้านลิตร และมาถึงไทยวานนี้ (8 เม.ย.) มีน้ำมันบรรทุกมา 110,000 ล้านลิตร จึงตั้งข้อสังเกตว่าทางบางจากขายน้ำมันที่สิงคโปร์ก่อนมาขายที่ไทยหรือไม่
จึงมีข้อสงสัยว่าที่รัฐบาลบอกว่าเรือสองลำนี้ รัฐบาลเป็นผู้เจรจาเอง แต่เหตุใดมีเรือหนึ่งลำไปที่สิงคโปร์ก่อนจะเข้าไทย จึงอยากให้รัฐบาลชี้แจงให้ทราบ
"รัฐบาลเจรจา โดยหลักการต้องเข้าไทย 100% หรือไม่ แต่ถ้าเข้ามาแล้วแบ่งขายสิงคโปร์ด้วยก็แค่ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ"