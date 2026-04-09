รมว.แรงงาน เสียใจต่อครอบครัว 3 ลูกเรือมยุรีนารี ยันดูแลเยียวยาเต็มที่

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังได้รับการยืนยันกรณีการเสียชีวิตของ 3 ลูกเรือมยุรีนารีว่า ตนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียลูกเรือไทยทั้ง 3 คน จากเหตุการณ์โจมตีเรือมยุรีนารีในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเสียชีวิต เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียที่สะเทือนใจอย่างยิ่ง และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ นับตั้งแต่เกิดเหตุ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานงานกับบริษัทต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกเรือให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้ทายาทของผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและรวดเร็วที่สุด โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ (1) สิทธิประโยชน์จากเจ้าของเรือ กรณีเสียชีวิตจากการทำงาน เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านเงินทดแทน ได้แก่ ค่าทำศพ จำนวน 50,000 บาท จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ ค่าทดแทนรายเดือน จ่ายให้แก่ทายาท เป็นระยะเวลา 10 ปี ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ไม่เกินเดือนละ 14,000 บาท รวมตลอดระยะเวลา 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 1,680,000 บาท (2) สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จึงยังมีเงินสะสมกรณีชราภาพตามงวดที่ส่งไว้ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่จะเร่งลงพื้นที่ดูแลและดำเนินการจ่ายสิทธิให้แก่ทายาทโดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม ลูกเรือเดินทะเลเป็นแรงงานที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดรูปแบบการคุ้มครองสิทธิไว้เป็นการเฉพาะ ส่งผลให้สิทธิประโยชน์บางส่วนแตกต่างจากแรงงานในระบบประกันสังคมทั่วไป ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะเร่งรัดการดำเนินการตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดอย่างเต็มที่ และติดตามให้ทายาทได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุด ขอยืนยันว่ากระทรวงแรงงานจะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อดูแลสิทธิของผู้เสียชีวิตและครอบครัวให้ได้รับความเป็นธรรมสูงสุด พร้อมติดตามและประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด โดยทางกระทรวงแรงงานได้ประสานบริษัทฯ เจ้าของเรือ ในด้านการช่วยเหลือเยียวยา นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า "ขอร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ โดยในขณะนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทยอย่างสมเกียรติ เพื่อให้ครอบครัวได้ประกอบพิธีตามความเชื่อโดยเร็วที่สุด"