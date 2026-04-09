"แพทองธาร" ควงสามีเยี่ยม "ทักษิณ" หลังคุมขังครบ 7 เดือน ปัดตอบปมพักโทษ

เมื่อเวลา 09.40 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปิฎก สุขสวัสดิ์ คู่สมรส เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณ ร่วมเดินทางเข้าพบในครั้งนี้ด้วย
สำหรับบรรยากาศบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรือนจำในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นสมัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รหัส MC08 เดินทางมารอต้อนรับและให้กำลังใจอย่างหนาตา
จากการสอบถาม ตัวแทนกลุ่มเพื่อนระบุว่า ได้นัดหมายรวมตัวกันเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจที่เรือนจำในทุก ๆ 1 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน เพื่อแสดงพลังใจส่งถึงครอบครัวและตัวนายทักษิณ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การเดินทางมาในวันนี้ถือเป็นการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ เป็นครั้งที่ 54 โดยปัจจุบันนายทักษิณ ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำฯ มาเป็นระยะเวลาครบ 7 เดือนพอดี ในวันที่ 9 เมษายน ซึ่งทันทีที่ น.ส.แพทองธาร เดินทางมาถึงและลงจากรถ ได้เข้าไปทักทายพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนของบิดาอย่างเป็นกันเอง โดยตัวแทนเพื่อนร่วมรุ่นมงฟอร์ต 08 ได้กล่าวสั้น ๆ กับ น.ส.แพทองธาร ว่า "ขอเป็นกำลังใจให้"
ภายหลังใช้เวลาเข้าเยี่ยมภายในเรือนจำเป็นเวลาเกือบ 1 ชั่วโมง น.ส.แพทองธาร ได้เดินกลับออกมายังบริเวณด้านหน้าเรือนจำ อย่างไรก็ตาม น.ส.แพทองธาร ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ ต่อสื่อมวลชน โดยระบุเพียงสั้น ๆ ว่า "ขอคุยกับเพื่อนพ่อก่อน" ก่อนจะใช้เวลาพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนบิดาอีกครู่หนึ่งและขึ้นรถยนต์เดินทางกลับออกไปทันที
ด้านนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัว เปิดเผยสั้น ๆ ถึงความคืบหน้าเรื่องการพักโทษของนายทักษิณ ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม และยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ในรายละเอียดแก่สื่อมวลชนในขณะนี้ เนื่องจากเกรงว่าข้อมูลต่าง ๆ อาจจะไปสร้างความกดดันต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้