อิหร่านเปิดเส้นทางเดินเรือสำรองในช่องแคบฮอร์มุซ เลี่ยงอันตรายจากทุ่นระเบิด

อิหร่านประกาศแจ้งเส้นทางเดินเรือทางเลือก 2 เส้นทาง สำหรับเรือที่จะสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยระบุว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดในบางจุดของเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญนี้
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่โดยสื่อท้องถิ่นอิหร่านว่า "เราขอแนะนำให้เรือทุกลำที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซใช้เส้นทางสำรองเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงอันตรายจากทุ่นระเบิดทางทะเลที่อาจเกิดขึ้น"
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิหร่านตกลงจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราว ซึ่งถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบที่ครองสัดส่วน 1 ใน 5 ของโลก โดยการเปิดเส้นทางครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา 2 สัปดาห์