บางจากยืนยันไม่ได้จ่ายเงินให้อิหร่าน แลกผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

บริษัทน้ำมันบางจาก ส่งจดหมายชี้แจงยืนยันว่า บางจากไม่มีการจ่ายเงินให้อิหร่าน เพื่อนำเรือขนน้ำมันดิบออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซ จนเดินทางมาถึงโรงกลั่นเมื่อวานนี้ แต่เกิดจากการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปถึงนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม จากนั้น นายสีหศักดิ์ จึงทำหนังสือต่อไปที่สถานทูตอิหร่านในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม และเชิญทูตอิหร่านมาพบในวันที่ 19 มีนาคม
จากนั้นทูตอิหร่านจึงหารือไปทางรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งได้หารือร่วมกับรัฐบาลโอมาน จนกระทั่ง 23 มีนาคม เราก็ได้รับแจ้งว่าเรือขนน้ำมันเดินทางผ่านเรียบร้อยแล้วอย่างปลอดภัย ไม่ได้มีการจ่ายเงินให้กับรัฐบาลอิหร่านแต่อย่างใด