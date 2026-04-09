ป.ป.ช. ขนสำนวนคดี 44 สส.ก้าวไกล ส่งมอบศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใช้รถตู้ขนเอกสารจำนวนหลายสิบลัง ส่งมอบให้กับศาลฎีกาฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อดำเนินคดีกับ สส. จำนวน 44 ราย ของพรรคก้าวไกล กรณีร่วมกันเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่ง ป.ป.ช. เห็นว่าอาจเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรง
สำหรับ 44 สส. จากพรรคก้าวไกล ที่ถูก ป.ป.ช. ยื่นคำร้องในวันนี้ (10 เม.ย.) มี 10 คน ที่ดำรงตำแหน่ง สส.พรรคประชาชน ในสภาชุดนี้ ซึ่งต้องติดตามว่าจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่