"บิ๊กป้อม" เปิดบ้านให้อดีตนายทหาร-นักการเมือง รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดบ้านพักมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ให้เพื่อน ตท.6 ทหาร นักการเมือง และนักธุรกิจที่เคารพรัก เข้ารดน้ำดำหัวและรับพรเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย โดยมีบุคคลสำคัญ อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นายวัน อยู่บำรุง นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย เป็นต้น
พล.อ.ประวิตร กล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยแก่ประชาชน ว่า ขอให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขในวันสงกรานต์และมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป พร้อมขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือใครจะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย