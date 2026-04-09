"ศุภจี"ประชุมนัดแรกหลังรับตำแหน่ง ถกมาตรการแก้วิกฤต ศก.-บรรเทาผลกระทบ ปชช.

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งได้รับการทาบทามเป็นคณะที่ปรึกษา เพื่อร่วมประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเข้าร่วม อาทิ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม Executive Director, ASEAN Foundation นายณัฐ เหลืองนฤมิตชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ผศ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายอนันต์ ลาภสุขสถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรและความยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนด้านการทูตและการค้าเข้าร่วม ได้แก่ นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ อดีตเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นายชุตินทร คงศักดิ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และนายวีระพงษ์ ประภา อดีตตัวแทนการค้าไทยประจำสหภาพยุโรป ซึ่งได้รับการทาบทามให้เป็นคณะตัวแทนการค้าไทย (Thailand Trade Representatives: TTR)
การประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกภายหลังนางศุภจี เข้ารับตำแหน่ง โดยเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาค นโยบายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย และตลาดทุน เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพิ่มเติมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมรับมือความผันผวนในระยะต่อไป
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้หารือแนวทางกำหนดนโยบายและมาตรการเชิงรุกในระยะยาว เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของไทย ท่ามกลางการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกและการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การค้า โดยรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการบูรณาการองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วน เพื่อให้การกำหนดนโยบายมีความรอบด้านและตอบโจทย์ภาคธุรกิจและเป็นการดูแลประชาชนอย่างแท้จริง