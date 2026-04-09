"สีหศักดิ์" ยัน 3 ลูกเรือ "มยุรี นารี" เสียชีวิตแล้ว

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเสียชีวิตของ 3 ลูกเรือ "มยุรีนารี" ว่า จากข้อมูลที่ได้มามีการพบชิ้นส่วน สรุปได้ว่าไม่มีชีวิตแล้ว แต่เรื่องนี้ต้องให้ทางเจ้าของเรือ เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยนั้น นายสีหศักดิ์ บอกว่า ปกติจะเป็นเรื่องของบริษัท และกระทรวงแรงงาน เยียวยา พร้อมยอมรับว่าตนจะเดินทางไปโอมานเพื่อขอบคุณในการค้นหา 3 ลูกเรือไทย และให้โอมาน ช่วยพูดคุยกับอิหร่าน ให้เรือไทยที่ยังค้างอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซเดินทางผ่านได้
การที่อิสราเอลโจมตีในเลบานอน ขณะที่สหรัฐฯ กับ อิหร่าน มีข้อตกลงหยุดยิงสองสัปดาห์เพื่อนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน ซึ่งเลบานอนเป็นหนึ่งในเงื่อนไข 10 ข้อ เหตุการณ์นี้จะทำให้ได้ข้อยุติหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ก็หวังว่าในช่วงที่มีการหยุดยิงจะมีการผ่อนคลายให้เรือสามารถเดินทางผ่านช่องแคบได้
เมื่อถามย้ำว่า การละเมิดข้อตกลงจะทำให้กลับไปสู่สถานการณ์เดิมหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า มีข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านแล้ว ก็อยากให้อิสราเอลเคารพข้อตกลงด้วย เป็นช่วงที่ต้องให้โอกาสกับสันติภาพ
สำหรับแนวโน้มที่จะมีการพูดคุยรายละเอียดที่ปากีสถาน จะทำให้เกิดสันติภาพยั่งยืนหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามและเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย เพราะทั่วโลกอยากให้เกิดสันติภาพ เนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้นจำนวนมากแล้ว เราต้องมองการณ์ข้างหน้า หาทางสู่สันติภาพให้ได้
ส่วนจะทำให้สถานการณ์น้ำมันในประเทศไทยคลี่คลายด้วยหรือไม่นั้น มองว่าถ้ามีการหยุดยิง ก็อยากจะรู้ว่าการหยุดยิงจะนำไปสู่อะไร ทั้งนี้ จะสามารถวิเคราะห์สถทนการณ์เรื่องน้ำมันได้กี่วัน ก็ต้องติดตามต่อ