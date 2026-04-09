"เท้ง" พร้อมชำแหละนโยบาย รบ.เต็มที่ ยันไม่เสียสมาธิแม้ ป.ป.ช.ส่งฟ้องคดี 44 สส.

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันนี้ ว่า พรรคประชาชนเตรียมผู้อภิปรายไว้กว่า 20 คน โดยจะเริ่มจากเรื่องที่มีผลกระทบที่เกิดต่อประชาชนเป็นอันดับแรก รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับพลังงาน และสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 และมีการเตรียมผู้อภิปรายสำหรับเรื่องอื่นๆ ไว้ด้วยอย่างครบถ้วน
สำหรับการเตรียมเนื้อหาในการอภิปราย ตามรูปแบบการทำงานของฝ่ายค้านแต่ละพรรคก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดสรรเวลาการอภิปราย แต่ในส่วนของเนื้อหา จะเป็นการเตรียมการของแต่ละพรรค
เมื่อถามถึงคดี 44 สส. อดีตพรรคก้าวไกล ที่วันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ) จะนำส่งสำนวนคดีต่อศาลฎีกานั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ก็เหมือนเดิม รอดูความชัดเจนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งตามกระบวนการปกติหากไม่ได้มีการเร่งรัด ศาลจะมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดต้องรอหลังสงกรานต์ เพราะฉะนั้นในการอภิปรายทั้ง 2 วันนี้ สส. พรรคประชาชนไม่ได้เสียสมาธิ พร้อมทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่ประมาทหากจะมีเหตุการณ์ที่มีคนเร่งกดปุ่มกระบวนการเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนก็จับตามองอยู่
ส่วนความรู้สึก สส. ภายในพรรค เมื่อวานนี้ ( 8 เม.ย.69) ที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กรุงเทพมหานครฯ พรรคประชาชน ก็มีการอภิปรายในทำนองว่าจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายในสภานั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มีการพูดคุยภายในพรรคมาโดยตลอด ทุกคนที่มีชื่อในคดี 44 สส. ไม่มีใครเสียกำลังใจ พร้อมทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่ ถึงเวลาหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองเชื่อว่าพวกเรามารวมตัวกัน ทำงานทางการเมืองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง พร้อมขยับเขยื้อนการเมืองเพื่อประชาชน
สำหรับการประชุมใหญ่ของพรรคประชาชน โดยปกติจะมีการประชุม 1 ครั้งใน 1 ปี ซึ่งในเดือนเมษายน จะเป็นการประชุมตามกรอบ ไม่ว่าจะมีคำสั่งหรือไม่มีคำสั่งการประชุมใหญ่ก็ต้องจบในสิ้นเดือนเมษายนนี้