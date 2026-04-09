"มาดามรถถัง" จ่อฟ้องคนแอบอ้างชื่อ สร้างเฟกนิวส์โจมตีรัฐบาล-สั่งย้ายทหาร

นางนพรัตน์ กุลหิรัญ หรือ มาดามรถถัง นักธุรกิจหญิงชาวไทย ผู้ก่อตั้งบริษัทชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนและรถหุ้มเกราะให้แก่กองทัพไทยและกองทัพต่างประเทศ ส่งหนังสือชี้แจงกรณีมีการนำชื่อ "มาดามรถถัง" ไปใช้ในโลกออนไลน์ อันเป็นเท็จเพื่อโจมตีรัฐบาล และย้ายข้าราชการทหารออกจากพื้นที่ชายแดน
โดยขอชี้แจงและยืนยันว่า ข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาอันเป็นเท็จ โดยข้อความดังกล่าวมิได้เป็นความคิดเห็นหรือจุดยืนของตนแต่อย่างใด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การออกสื่อหรือการปรากฏตัวในพื้นที่ต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิต ประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจ รวมถึงแนวคิดในการตอบแทนคุณแผ่นดินและสังคมเท่านั้น ไม่มีเจตนาและไม่ต้องการให้บุคคลหรือสื่อใดๆ นำชื่อของตนไปใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีทางการเมือง หรือสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
ในโอกาสนี้ ขอเรียกร้องให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างชื่อตนหรือผู้อยู่เบื้องหลัง หยุดพฤติกรรมดังกล่าวทันทีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมา พร้อมกันนี้ จะดำเนินการแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายกับบุคคลที่แอบอ้างทั้งหมด เพื่อมิให้นำไปแสวงหาประโยชน์ทางการเมือง หรือสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและกิจการของตนต่อไป