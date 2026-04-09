ป.ป.ช.นำคำร้องคดีอดีต 44 สส.ก้าวไกล ผิดจริยธรรม แก้ ม.112 ส่งศาลฎีกาวันนี้

นายสุรพงษ์ อินทนถาวร เลขาธิการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ได้มอบหมายให้นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. นำคำร้องคดีอดีต 44 สส. พรรคก้าวไกล กรณีผิดจริยธรรมร้ายแรง จากการเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไปยื่นต่อศาลฎีกา ภายหลังได้ตรวจสอบเอกสารคำร้องต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ส่งมา เห็นว่ามีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงเตรียมไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในวันดังกล่าว
โดยคำร้องดังกล่าวมี 56 ชุด มีเอกสารร่วม 200 ลัง จำนวนเกือบ 1 แสนแผ่น ใช้รถตู้ 3 คัน ขนไป เลขาธิการ ป.ป.ช. ยืนยันว่า เป็นการดำเนินการตามขั้นตอน ไม่มีประเด็นการเมืองมาเกี่ยวข้องว่า ไปยื่นคำร้องในวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา การแถลงนโยบายรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับ ป.ป.ช. เมื่อ ป.ป.ช. ไปยื่นคำร้องในวันที่ 9 เมษายน ศาลฎีกาก็ยังไม่มีคำสั่งใดๆ ออกมาในวันเดียวกัน ต้องรอขั้นตอนตั้งองค์คณะไต่สวนมาพิจารณาสำนวน ป.ป.ช. ว่า มีความครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ จึงจะพิจารณาว่าจะสั่งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 44 คน หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ยังไม่รู้ศาลจะมีคำสั่งออกมาวันใด