ราคาทองเปิดปรับลด [-600] รูปพรรณขายออก 72,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 9 เมษายน 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.05 น. ราคาทองปรับลดลง 600 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 71,700 บาท ขายออกบาทละ 71,900 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 70,266.60 บาท ขายออกบาทละ 72,700 บาท