กทม.เช้านี้ PM 2.5 เกินมาตรฐานระดับ 'สีส้ม' 10 พื้นที่ สูงสุดที่หนองจอก

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 34.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตหนองจอก 43.1 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางคอแหลม 41.5 มคก./ลบ.ม.
3. เขตหลักสี่ 41.1 มคก./ลบ.ม.
4. เขตสัมพันธวงศ์ 40.1 มคก./ลบ.ม.
5. เขตจตุจักร 39.9 มคก./ลบ.ม.
6. เขตบางขุนเทียน 38.8 มคก./ลบ.ม.
7. เขตลาดกระบัง 38.6 มคก./ลบ.ม.
8. เขตคลองเตย 38.1 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางกอกใหญ่ 38 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางพลัด 37.6 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางรัก 37.4 มคก./ลบ.ม.
12. เขตสาทร 37.1 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 33.5 - 41.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 28.4 - 43.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพกลาง 25.8 - 40.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพใต้ 26.9 - 41.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนเหนือ 27 - 38 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนใต้ 31.5 - 38.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง