กกต.รับรอง "ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ" เป็น ส.ส. สุพรรณฯ เขต 2

ตามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน และแบบแบ่งเขต 399 คน รวม 499 คน ยกเว้น จ.สุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 เพียง 1 เขตนั้น โดยผู้ที่ได้รับผลคะแนนสูงสุด คือ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ จากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการนับคะแนนว่าเป็นการนับคะแนนไม่ถูกต้อง หรือเป็นการนับคะแนนที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่
ล่าสุด วันนี้ (8 เม.ย.) มีรายงานว่า กกต. ได้ประกาศรับรองรายชื่อเพิ่มเติมให้นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็น สส.สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย เรียบร้อยแล้ว