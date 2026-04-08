คดี "สินบนทองคำ" สั่งฟ้อง 3 รอด 1 ส่วน "บิ๊กโจ๊ก" รอลุ้น พ.ค.นี้

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยถึงกรณีที่พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป. นำสำนวนคดีสินบนทองคำ 246 บาท ของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. และพวก ส่งมอบให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ว่า หลังจากที่ส่งสำนวนคดีให้อัยการ ทางพนักงานสอบสวนดำเนินการในส่วนของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และ พรรคพวกรวมเป็น 5 คน ซึ่งทางอัยการมีคำสั่งฟ้อง 3 คน สั่งไม่ฟ้อง 1 คน ส่วนกรณีของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ อยู่ในการพิจารณาสั่งฟ้อง วันที่ 12 พฤษภาคมนี้
ขณะที่กรณีนายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช. ทางศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมา โดยได้มีการขอสำเนาทางคดีบางส่วนที่เป็นหลักฐานที่ชั้นไต่สวนเรียบร้อยแล้ว โดยถูกแจ้งข้อหา สนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน ฯลฯ โดยขั้นตอนหลังจากส่งสำนวนแล้ว อัยการคงจะมีการเร่งทำสำนวนสอบสวนต่อไป เพราะเรื่องจะต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วัน ตั้งเเต่มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวน หากไม่จบ สามารถต่อได้อีก 30 วัน อยู่ในกรอบระยะเวลา 120 วัน เชื่อว่าคงจะแล้วเสร็จไม่ช้า
ส่วนของ พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย ตอนนี้เป็นผู้กล่าวหา ซึ่งตำรวจก็ได้นำหลักฐานที่พ.ต.อ.ภาคภูมิ นำมาทั้งหมดหลักฐาน ส่งให้อัยการเรียบร้อยหมดแล้วเช่นกัน
เมื่อถามว่า จาการที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ มีการปรากฏตัวที่สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด และมีการยื่นหนังสือโต้แย้งว่าสำนวนดังกล่าวเป็นการสอบสวนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น มองว่าอย่างไร ก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่กังวลในเรื่องคัดค้าน เพราะมั่นใจในพยานหลักฐานของสำนวนว่าจะเอาผิดได้แน่นอน