สตช.พร้อมดูแล ปชช.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำนวยความสะดวกการจราจร-บริการฝากบ้านกับตำรวจ

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการทุกหน่วยในสังกัดดูแลป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่
ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งในแต่ละพื้นที่อาจมีช่วงเวลาการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่ตรงกัน เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมให้สอดคคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์มากที่สุด โดยให้ทุกหน่วยทั่วประเทศระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2569 และเตรียมป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะบริเวณสถานีขนส่ง/ที่พักผู้โดยสาร สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ โรงแรมที่พัก การตรวจสอบบุคคคลตามหมายจับค้างเก่า รวมทั้งป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง หรือขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือมีพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
นอกจากนี้ ผบ.ตร.กำชับมาตรการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยเฉพาะช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2569 ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2569 ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ จุดตรวจกวดขันวินัยจราจรให้เหมาะสม โดยเน้นการตั้งในจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หรือมีการกระทำผิดกฎจราจรบ่อยครั้ง และให้บังคับใช้กฎหมายเพื่อมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก โดยเฉพาะข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถย้อนศร ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และการบังคับใช้กฎหมายความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายทางข้าม (ทางม้าลาย) ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งกำหนดห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ รวมทั้งห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ และท่าเรือโดยสารสาธารณะ
โดยการคุมเข้มบังคับใช้กฎหมายจราจรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการอำนวยการจราจร ให้ตำรวจจราจรพื้นที่และตำรวจทางหลวงสำรวจเส้นทางสำรอง ทางเลี่ยง ทางลัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และพิจารณาการเปิดช่องทางเดินรถพิเศษ (Reversible Lane) ในเส้นทางที่กำหนด
พร้อมกันนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำ “โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ” ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2569 รวมระยะเวลา 11 วัน เพื่อเสริมการปฏิบัติในการป้องกันอาชญากรรม บริการสำหรับประชาชนที่ต้องออกเดินทางโดยไม่มีใครอยู่ที่บ้านพัก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยคลิกผ่านแอปพลิเคชัน “Police Care” หรือยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฯ ที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีการออกจากบ้านพักโดยทิ้งเด็ก ผู้สงอายุ อยู่บ้านเพียงลำพัง ให้มีการแจ้งเดือนถึงภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามา และใช้อุบายแอบอ้างในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับผู้ที่เดินทางไปทำธุระนอกบ้าน หรือท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับหรือของมีค่า หรือวางทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถยนต์ อันเป็นเหตุจูงใจให้มีการประทุษร้ายต่อทรัพย์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งให้ระมัดระวังการถูกมอมยาเพื่อปลดทรัพย์ การใช้ธนบัตรปลอมในการใช้จ่ายซื้อสินค้า และเพิ่มความระมัดระวังการถูกหลอกลอกลวงทางออนไลน์
หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสการกระทำความผิดอาชญากรรม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือต้องการขอความช่วยเหลือ แจ้งได้ที่สายด่วน 191 หรือสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 และต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือ โทรได้ที่สายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 หรือสายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์นี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รวบรวมข้อมูลและบริการต่างๆ ของตำรวจให้กับประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน “Police Care” โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเส้นทางจราจร ทางเลี่ยง ทางลัด ข้อมูล จุดบริการตำรวจทางหลวง ช่องทางการลงทะเบียนโครงการฝากบ้านกับตำรวจ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เช่น บริการค้นหา ตรอ. ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง, บริการตรวจสอบข้อมูลสถานีตำรวจ กรณีประสบเหตุระหว่างเดินทางสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันที ตลอดจนข้อมูลกฎหมายและข่าวสารต่าง ๆ อีกมากมาย สามารถดาวน์โหลดใช้บริการแอปพลิเคชัน “Police Care” ได้ทั้งระบบ IOS และ Android ผ่านทาง App Store และ Google Play โหลดไว้อุ่นใจ ไม่ต้องรอให้เกิดเหตุ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ย้ำว่า สงกรานต์ปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้คำมั่นว่า จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย และการอำนวยความสะดวก เพื่อให้ทุกคนได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย