ตร.ทล.แนะ 4 เส้นทางเลี่ยงช่วงสงกรานต์ ลั่น! พร้อมดูแล ปชช.ตลอดช่วงเทศกาล

พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง (ผบก.ทล.) เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11–15 เมษายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
ต่อมา พล.ต.ต.พรศักดิ์ ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและวางมาตรการอำนวยความสะดวก ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร โดยได้กำชับการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (สายด่วน 1193) ให้ปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมเน้นย้ำถึงการให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และรวดเร็ว ตลอดจนสั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอย่างทั่วถึง
พล.ต.ต.พรศักดิ์ เปิดเผยว่า ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรได้ใช้โครงข่ายกล้องวงจรปิด ประกอบกับข้อมูลจุดเสี่ยง จุดที่มีการจราจรหนาแน่น มาใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการจราจรแบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และลดความแออัดบนท้องถนน พร้อมกันนี้ ได้แนะนำ 4 เส้นทางเลี่ยงหลัก ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อช่วยกระจายปริมาณการจราจรจากเส้นทางหลัก และสนับสนุนให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสำคัญเพื่อรองรับการเดินทาง ได้แก่
– เปิดช่องทางพิเศษในบางช่วงเส้นทาง เพื่อลดการสะสมของปริมาณรถ
– จัดเตรียมห้องพักสำหรับประชาชนตามหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ สามารถเข้าใช้บริการได้ (Walk-in) โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า
ตำรวจทางหลวงขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ดังนี้
– วางแผนเส้นทางล่วงหน้า เลือกใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อลดระยะเวลาเดินทาง
– ตรวจสอบสภาพรถยนต์ เช่น ระบบเบรก ยางรถยนต์ และอุปกรณ์ความปลอดภัย
– พักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการขับรถต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวงพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางและขอความช่วยเหลือ โทร. 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามข่าวสารจราจรได้ทางเพจ ตำรวจทางหลวง