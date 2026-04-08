โฆษก ตร.ชี้หลักฐานแน่น อสส.สั่งฟ้อง “สส.ชนนพัฒฐ์”

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีอัยการสูงสุด ชี้ขาดสั่งฟ้องนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม กับพวกในสำนวนคดี สภ.เมืองสงขลา และ สภ.หาดใหญ่ คดีฟอกเงิน และคดีจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ว่า ในคดีนี้ตามที่ตกเป็นข่าวที่ทางอัยการสูงสุดมีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมตามความเห็นแย้งของตำรวจภูธรภาค 9 และได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเด็ดขาดสั่งฟ้องทั้งคดีฟอกเงินของ สภ.เมืองสงขลา และคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ที่ สภ.หาดใหญ่
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ถือว่าข้อเท็จจริงพยานหลักฐานตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ยืนยันมาตลอดถึงพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง ในที่สุดข้อเท็จจริงได้ผ่านการพิสูจน์ตามกระบวนการ ในคดีนี้ถือว่าผ่านการตรวจสอบรายชั้น ไม่ว่าจะเป็นชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ ทั้งที่ตำรวจภูธรภาค 9 ทำความเห็นแย้ง จนกระทั่งมาถึงอัยการสูงสุดที่พิจารณาและมีคำสั่งในคดีนี้ ทำให้เห็นว่าในที่สุดข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมก็ทำหน้าที่ไปตามกระบวนการตามพยานหลักฐานอย่างถูกต้อง