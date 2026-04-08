เลขาฯ สภาพัฒน์เผยยอดใช้ดีเซลวูบเหลือ 45 - 56 ล้านลิตร/วัน ยันช่วงสงกรานต์น้ำมันไม่ขาดแคลน

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังเข้าพบและรายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อนายกรัฐมนตรี ที่ห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าว่า จากการติดตามข้อมูลพบว่าปริมาณการใช้น้ำมันของประชาชนมีการปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล จากเดิมที่มีค่าเฉลี่ยการจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 82 ล้านลิตรต่อวัน แต่ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน เป็นต้นมา ปริมาณการใช้ลดลงเหลือเพียงประมาณ 45 ล้านลิตร และในวันที่ 6 เมษายน อยู่ที่ประมาณ 56 ล้านลิตร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากขอบพระคุณประชาชนทุกคนที่ช่วยกันประหยัดพลังงานในสภาวะวิกฤตเช่นนี้
นายดนุชา กล่าวว่า การที่ประชาชนปรับลดการใช้พลังงานลงส่งผลดีต่อการสะสมสต็อกน้ำมันของประเทศให้สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานออกไปได้นานขึ้น โดยสถานะสต็อกน้ำมันในปัจจุบันยังมีอยู่สูงเกิน 100 วัน โดยมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการเดินทางเข้าสู่ประเทศ ประมาณ 50 กว่าวัน สต็อกน้ำมันภายในประเทศตามกฎหมาย ประมาณ 25 วัน และสต็อกน้ำมันสำหรับจำหน่ายในประเทศ ประมาณ 18 - 20 วัน
นอกจากนี้ การลดการใช้พลังงานยังส่งผลบวกต่อระบบการผลิต โดยช่วยลดภาระของโรงกลั่นน้ำมันที่ก่อนหน้านี้ต้องเร่งกำลังการผลิตเกินกว่า 100% จนเสี่ยงต่อความเสียหายของระบบ ขณะเดียวกันยังช่วยบรรเทาภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยทำให้รายจ่ายต่อวันลดลงจากเดิมกว่า 1,500 ล้านบาท เหลือประมาณ 1,200 กว่าล้านบาท ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของหนี้กองทุนและส่งผลดีต่อฐานะการคลังของประเทศในภาพรวม
สำหรับสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลก แม้ว่าล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะประกาศชะลอการโจมตีอิหร่านออกไปประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงบ้าง แต่ราคายังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ จึงยังมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องช่วยกันประหยัดพลังงานต่อไป เนื่องจากความไม่แน่นอนในระยะถัดไปอาจทำให้การจัดหาน้ำมันดิบจากต่างประเทศทำได้ยากขึ้น
นายดนุชา ยังยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า น้ำมันในระบบสถานีบริการจะไม่ขาดแคลนแน่นอน โดยเฉพาะในเครือ ปตท. และบางจาก ที่ยืนยันความพร้อมในการให้บริการ ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเร่งปรับตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อประหยัดพลังงาน เนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับกว้างต่อไปซึ่งทุกคนต้องปรับตัว