ปลัดคลังเผยจำนวนผู้ได้รับสิทธิ ‘คนละครึ่ง’ รอบใหม่มากกว่าเดิม คาดเริ่มโครงการ พ.ค.

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการคนละครึ่งรอบใหม่จะมีผู้ได้รับสิทธิมากกว่ารอบก่อน ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ 20 ล้านคน แต่จะเพิ่มขึ้นเท่าไรต้องดูงบประมาณอีกที โดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจะเป็นผู้จัดหางบประมาณมารองรับ แต่คิดว่าจำนวนคนคงต้องมากกว่าเดิม เพราะวันนี้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้นจึงคิดว่า รัฐบาลก็คงอยากจะให้ได้ครอบคลุมทุกคนที่ประสงค์จะเข้าโครงการ แต่ว่ามันคงไม่ได้ถึงขนาด 50 ล้านคน
ส่วนวงเงินว่าจะมากกว่า 2,400 บาทหรือไม่ และแบ่งผู้ยื่นภาษีแบบเดิมหรือไม่นั้น ต้องรอการตัดสินใจจากรัฐบาล แต่ที่ให้คำตอบได้ แต่จะเริ่มใช้เงินได้ในเดือนพฤษภาคม โดยโครงการจะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 21 เมษายนนี้
จากการรายงานของกรมบัญชีกลางในวันที่ 7 เมษายน 2569 มีงบไม่ผูกพันที่สามารถเกลี่ยมาใช้ได้ กล่าวคือ มีโครงการที่ยังไม่ทำตามเงื่อนไข รวมกับงบเหลื่อมปี เหลืออยู่ 84,000 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ระบุว่า รัฐบาลจะดูเงินที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายทั้งหลายเพื่อมาเยียวยาให้กับประชาชน
หากต้องการใช้งบก้อนนี้ จะต้องอาศัย พ.ร.ก. โอนงบประมาณ เนื่องจากสะดวกกว่าการออก พ.ร.บ. เพราะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. แล้วมีผลใช้เลย แต่จะต้องผ่านการเห็นชอบของสภาในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินดังกล่าวยังสามารถลดลงเรื่อยๆ เมื่อโครงการถึงวันตัดยอด แต่ละวัน โครงการเขาก็ทำลดลงไปเรื่อยๆ เมื่อถึงวันตัดยอด (Cut Off) และวันโอน ยอดที่เหลือคงไม่เท่าเดิม