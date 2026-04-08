บขส.ย้ำรถร่วมฯ ส่ง ปชช.เดินทางช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย-ราคาที่เป็นธรรม

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ที่จะถึงนี้ บขส. มีความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนตามนโยบายกระทรวงคมนาคม โดยจัดเตรียมรถโดยสารใหม่ รถโดยสารบริษัทฯ และรถเช่า รวมกว่า 500 คัน ,รถร่วมบริการฯ ประมาณ 6,000 คัน และรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) หรือรถเสริม จำนวน 1,200 คัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยเที่ยวไปวันที่ 9 – 12 เมษายน 2569 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางวันละ 160,000 – 180,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) วันละ 7,000 – 8,000 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับวันที่ 16 – 19 เมษายน 2569 คาดว่ามีผู้โดยสารเดินทางวันละ 120,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) วันละ 6,000 เที่ยว
นอกจากนี้ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยได้จัดเตรียมรถโดยสารให้มีความพร้อมก่อนออกเดินทาง และพนักงานขับรถต้องมีร่างกายที่พร้อมเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กำชับ บขส. และผู้ประกอบการรถร่วมฯ ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร โดยเฉพาะการขายตั๋วผี ขายตั๋วเกินราคาที่กำหนด การบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่ง และทิ้งผู้โดยสารไว้กลางทาง เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนตามมา และหากพบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามระเบียบบริษัทฯ และเงื่อนไขการเดินรถต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการกระทำผิดซ้ำและให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เพราะทุกวันนี้ บขส. และรถร่วมฯ อยู่ได้ เนื่องจากการใช้บริการของประชาชน
ส่วนกรณีที่มีผู้ประกอบการรถร่วมฯ เรียกร้องมาตรการช่วยเหลือในเรื่องราคาค่าโดยสาร จากปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับราคาเพิ่มสูงนั้น ที่ผ่านมา บขส. ได้ประชุมกับผู้ประกอบการรถร่วมฯ และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มาโดยตลอด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและลดผลกระทบกับประชาชนในเรื่องค่าครองชีพ เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่รอดนั้น โดยจะมีการชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ในกรณีที่ขอให้ตรึงราคาค่าโดยสารเดิมไปก่อน ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 เมษายน 2569 โดยใช้เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) มาชดเชยส่วนต่างให้ หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจะปรับขึ้นค่าโดยสารตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพื่อทำให้ราคาค่าโดยสารสอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
อย่างไรก็ตาม สงกรานต์นี้ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า บขส. จัดเตรียมรถโดยสารรองรับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะประชาชนที่จองตั๋วโดยสารล่วงหน้าจะมีรถให้บริการแน่นอน ส่วนประชาชนที่ไม่มีการจองตั๋วล่วงหน้า ขอให้วางแผนการเดินทาง และสามารถมาซื้อตั๋วโดยสารได้ ณ ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารในวันเดินทาง ซึ่ง บขส. จะบริหารจัดการความพร้อมและจัดเตรียมรถโดยสารไว้รองรับบริการให้ประชาชนเดินทางถึงปลายทางอย่างปลอดภัย