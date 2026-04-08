“ทรงศักดิ์” ไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีแถลงนโยบายเปิดศึกซักฟอก

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ ( 9 เม.ย. ) แต่ฝ่ายค้านจองกฐินเหมือนซักฟอกรัฐบาลในตัว ว่า ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา อย่าไปกังวลใจ เรื่องของสภาถือว่าเป็นหน้าที่ เราเป็นฝ่ายบริหาร เมื่อเราแถลงนโยบาย สมาชิกหลายคนคงทำงานเพื่อบ้านเมือง อาจจะให้ข้อแนะนำหรือข้อท้วงติงบ้าง แต่ละคนมีความรู้หลากหลาย เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลที่สมาชิกทั้งหลายให้ข้อมูลมา จะนำมาดูว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็นำมาใช้ ส่วนตัวไม่กังวลเลย
อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องของสมาชิก บางคนอาจจะพูดเหมือนลักษณะเป็นการซักฟอกหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ตนคิดว่า เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพียงแต่อาจจะมีน้ำเสียง หรือทำให้สภา เป็นที่น่าสนใจ ถ้าสมาชิกหลายคนอภิปรายไปเรียบๆ บางทีคนที่ติดตามการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติกับรัฐบาล ก็อาจจะดูน่าเบื่อ แต่สำหรับตนอยู่สภามานานเป็นเรื่องปกติ
เมื่อถามถึงกระแสความนิยมของประชาชนต่อรัฐบาลที่ลดลง ไม่เหมือนกับการเข้ามาในตอนแรก นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า มันคงยังวัดไม่ได้ รัฐบาลเองเพิ่งจะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ และจะแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา จะมาบอกว่า วัดความนิยมในขณะที่ยังไม่ได้ทำงานจริงๆ คงยังไม่ได้ เชื่อว่าสถานการณ์บ้านเมือง ต้องมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป แต่คิดว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาของบ้านเมือง เมื่อถามว่า มั่นใจว่าจะอยู่ครบ 4 ปีหรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ถ้าถามตนคิดว่า ด้วยองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรี ก็มั่นใจว่ารัฐบาลอยู่ได้