‘กล้าธรรม’ เตรียมจัดเต็ม 4 ชม. ชำแหละเศรษฐกิจ-สังคม-กฎหมาย

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงแนวทางการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 9-10 เมษายนนี้ ว่า แนวทางของพรรคกล้าธรรมในการอภิปรายคงจะเน้นไปที่เรื่องหลักๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติ รวมถึงการปฏิรูปการทำงานของภาครัฐ และเรื่องของกฎหมาย ซึ่งพรรคได้เวลประมาณ 4 ชั่วโมง ก็ได้จัดสรรเวลาให้กับ สส. ของพรรคอภิปรายตามเรื่องที่ตนเองสนใจ ส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ และที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม จะร่วมอภิปรายหรือไม่นั้นขอรอดูการอภิปรายของ สส.พรรคก่อน หากนำเสนอได้ครอบคลุมแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องสรุป แต่หากไม่ ร.อ.ธรรมนัส ก็อาจจะเป็นผู้กล่าวสรุปขอให้รอติดตาม
นายอรรถกร กล่าวย้ำว่า เราชัดเจนมาตั้งแต่แรกว่าไม่ว่าจะเป็น สส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเราเชื่อมั่นว่า บุคลากรของพรรคกล้าธรรมทั้ง 58 คน มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะพรรคฝ่ายค้าน โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและทวงถามนโยบายต่างๆ ที่พรรคร่วมรัฐบาลได้ประกาศไปในช่วงหาเสียงว่า จะทำตามสัญญาได้หรือไม่
นายอรรถกร ย้ำว่า “นโยบายของรัฐมนตรีทุกท่านผ่านการคิดและรอบคอบมาแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีบางประเด็นที่เราเห็นว่า ยังไม่ครบถ้วน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายแล้วจะทำตามได้หรือไม่ และจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้จริงหรือไม่ ข้อนี้ต่างหากที่เราต้องติดตามว่า รัฐบาลจะรักษาสัญญาที่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยหรือไม่ และหน้าที่ของพรรคกล้าธรรมก็คือ ติดตามและตรวจสอบให้รัฐบาลทำตามสัญญา”