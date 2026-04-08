ทอ.แจงปมเครื่องบินสหรัฐฯ ลงจอดสนามบินกระบี่ ไม่เกี่ยวสถานการณ์ ตอ.กลาง

พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศชี้แจงกรณีอากาศยานของสหรัฐฯ ลงจอดท่าอากาศยานนานากระบี่ ว่า การลงจอดของอากาศยานดังกล่าว เป็นไปเพื่อภารกิจด้านการสับเปลี่ยนกำลังพล และการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ (Medical Evacuation : MEDEVAC) ซึ่งเป็นภารกิจตามปกติของกองทัพสหรัฐฯ และเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐฯที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
การดำเนินการดังกล่าวได้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยฝ่ายสหรัฐฯ ได้ดำเนินการขอออนุญาตทางการทูต (Diplomatic Clearance) ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคง ท่าอากาศยาน และหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือการใช้บริการของประชาชน
กองทัพอากาศ ขอยืนยันว่า การลงจอดของอากาศยานในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือที่มีอยู่เดิม และเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามปกติ มิได้มีลักษณะพิเศษหรือมีนัยสำคัญทางการทหารแต่อย่างใด
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตให้อากาศยานลงจอดเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกประเทศ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค หรือการนำไปสู่การมีส่วนร่วมในความขัดแย้งใด ๆ
พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทัพอากาศขอให้ประชาชนมั่นใจว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานไทยอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงอธิปไตย ความมั่นคงของประเทศ และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ