ข่าวจริง! เตรียมรับมืออากาศร้อนทะลุ 40 องศาฯ 16-22 เม.ย.นี้

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รายงานผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ในวันที่ 5 เมษายน 2569 AFNC ได้ตรวจสอบพบข้อความทั้งหมด 164,243 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 1,340 ข้อความ
สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening 1,340 ข้อความ โดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 25 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 3 เรื่อง
ในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 8 เรื่อง ซึ่งเป็นข่าวจริง 2 เรื่อง ข่าวปลอม 4 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 2 เรื่อง ได้แก่
อันดับที่ 1 ข่าวจริง เรื่อง ช่วงหลังสงกรานต์ วันที่ 16 – 22 เมษายน 2569 อุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า 40 องศา
อันดับที่ 2 ข่าวปลอม เรื่อง SET เปิดลงทะเบียนเรียนการลงทุนหุ้นที่บ้าน พร้อมรับวุฒิบัตร ผ่านเพจ ความรู้พื้นฐานการเงิน
อันดับที่ 3 ข่าวปลอม เรื่อง กัมพูชาเคลื่อนย้ายจรวด RM-70 และยุทโธปกรณ์หนักประชิดชายแดนไทย
อันดับที่ 4 ข่าวจริง เรื่อง PM 2.5 มีผลต่อผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นคันทั่วตัวได้
อันดับที่ 5 ข่าวปลอม เรื่อง กัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรม นำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
อันดับที่ 6 ข่าวปลอม เรื่อง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานแพ็กของ ทำงานได้ที่บ้าน ผ่านเพจ งานดีในไทย
อันดับที่ 7 ข่าวบิดเบือน เรื่อง มีเรือน้ำมันนับร้อยลอยอยู่กลางอ่าวไทย
อันดับที่ 8 ข่าวบิดเบือน เรื่อง 8 สัญญาณ เตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้น
สำหรับอันดับ 1 เป็นข่าวจริง : เรื่อง “ช่วงหลังสงกรานต์ วันที่ 16 – 22 เมษายน 2569 อุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า 40 องศา” กระทรวงดีอี โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันว่าเป็น “ข่าวจริง” ซึ่งสอดคล้องกับพยากรณ์อากาศเดือนเมษายน 2569 ที่ระบุว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเป็นช่วง ๆ โดยบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ อาจมีอุณหภูมิสูงสุดถึงประมาณ 42–43 องศาเซลเซียส สาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุม และอิทธิพลของลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่บางช่วงยังมีฝนฟ้าคะนองสลับเกิดขึ้นได้
ขณะเดียวกัน ภาพรวมสภาพอากาศจะยังคงแปรปรวน โดยมีทั้งอากาศร้อนจัดและฝนในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด และเตรียมรับมือสภาพอากาศร้อน เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ดื่มน้ำให้เพียงพอ และเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง