อสส.ชี้ขาด สั่งฟ้อง "ชนนพัฒฐ์" พร้อมพวก คดีฟอกเงิน-พนันออนไลน์ พร้อมสั่ง พงส.เร่งคุมตัวส่งฟ้องศาล

นายไชยรัตน์ ปาวะกะนันท์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยความคืบหน้าคดีฟอกเงินและคดีจัดให้เล่นพนันออนไลน์ ของนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม กับพวก รวม 2 สำนวน สำนวนแรกของ สภ.เมืองสงขลา กล่าวหานายชนนพัฒฐ์ ผู้ต้องหาที่ 1 และนายภัทรศักดิ์ ผู้ต้องหาที่ 2 กระทำความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันฯ หรือเข้าพนันในการเล่นพนันออนไลน์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ต่อมาอัยการมีคำสั่งเด็ดขาด ไม่ฟ้องนายชนนพัฒฐ์ และสั่งฟ้องนายภัทรศักดิ์ ศาลแขวงสงขลาพิพากษาลงโทษ จำคุกนายภัทรศักดิ์ 6 เดือน รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน
ในส่วนของความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนให้อัยการสงขลา เมื่อปลายปี 65 ซึ่งเดิมอัยการจังหวัดสงขลามีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งสอง แต่ต่อมารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มีความเห็นแย้ง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดชี้ขาด โดยอัยการสูงสุดได้สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม จนครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568
ล่าสุด วันที่ 3 เมษายน 2569 อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ นายชนนพัฒฐ์ มีการโอน รับโอน เปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้จากการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน แม้ไม่มีการดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานในสำนวนเดียวกันก็ตาม จึงมีคำสั่งชี้ขาดให้สั่งฟ้องนายชนนพัฒฐ์ และนายภัทรศักดิ์ ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ พร้อมสั่งให้ประสาน ปปง. ยึดรถยนต์ของกลาง 2 รายการ
ส่วนสำนวนที่ 2 ของ สภ.หาดใหญ่ กล่าวหานายชนนพัฒฐ์ และนายณัฐวุฒิ ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เดิมพนักงานสอบสวนและอัยการจังหวัดสงขลามีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองเมื่อปลายปี 2566 แต่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มีความเห็นแย้งส่งให้อัยการสูงสุดชี้ขาด
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้สั่งฟ้องนายชนนพัฒฐ์ และนายณัฐวุฒิ ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ตาม พ.ร.บ.การพนันฯ แต่มีคำสั่งไม่ฟ้องในความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพราะพยานหลักฐาน ชี้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นการชักชวนเล่นพนันจริง ไม่ใช่การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือน และยังสั่งให้ตรวจสอบอาวุธปืนของกลาง 5 กระบอก ว่าเป็นของผู้ต้องหาหรือไม่ เพื่อนำสืบในชั้นศาลต่อไป
ทั้งนี้ ตามขั้นตอนหลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดเด็ดขาดแล้ว พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามคำสั่ง เร่งนำตัวผู้ต้องหา คือ นายชนนพัฒฐ์, นายภัทรศักดิ์ และนายณัฐวุฒิ มาส่งมอบให้อัยการเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาล และในปัจจุบันอยู่ช่วงสมัยเปิดประชุมสภา นายชนนพัฒฐ์ สส.พรรคกล้าธรรม จ.สงขลา อาจขอเลื่อนเข้าพบอัยการจนกว่าจะปิดประชุมสภาได้ มิเช่นนั้นจะต้องขออนุญาตประธานสภาผู้แทนราษฎรมาดำเนินคดี