“เต้” หนุนกองทัพใช้กฎอัยการศึกคุมการบริหารจัดการน้ำมันชั่วคราว

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการทหารบก เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชน และความมั่นคงของประเทศ
โดยหนังสือดังกล่าวยื่นถึง พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อขอให้พิจารณาประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 เนื่องจากเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก ทั้งราคาน้ำมันและสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมถึงกำลังพลและครอบครัวของทหาร
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ได้รับทราบข้อมูลว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างหารือถึงความจำเป็นในการใช้กฎหมายดังกล่าว โดยมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเปรียบเสมือนภาวะสงครามที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง และหากไม่เร่งแก้ไขอาจทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเสียหายอย่างหนัก
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า หากปล่อยให้สถานการณ์ราคาพลังงานสูงต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งค่าอาหาร ค่าขนส่ง และราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งอาจกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ทั้งนี้ ยังเสนอให้กองทัพพิจารณาความเป็นไปได้ในการประกาศกฎอัยการศึก เพื่อเข้าควบคุมโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 แห่งในประเทศเป็นการชั่วคราว ก่อนที่นายทหารเวรจะรับหนังสือดังกล่าวไว้ดำเนินการตามขั้นตอน และเสนอให้ผู้บัญชาการทหารบกรับทราบต่อไป