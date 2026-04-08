ศาล รธน.ขยายเวลา 15 วัน ให้ กกต.ส่งคำชี้แจง คดีคิวอาร์-บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

แหล่งข่าวระดับสูงในศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยความคืบหน้าในคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีบัตรเลือกตั้ง สส. ที่มีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตามคำร้องระบุว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนน รวมถึงผลการลงคะแนนได้ ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรามาตรา 25 มาตรา 34 มาตรา 50 (3) มาตรา 83 วรรคสอง มาตรา 85 มาตรา 95 และ มาตรา 224
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ กกต. เลขาธิการ กกต. สำนักงาน กกต. ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้ผู้ร้องรวมถึงผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานและวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน ภายใน 15 วัน ซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา กกต. ขอขยายเวลาการส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติอนุญาตขยายเวลาไป 15 วัน คาดว่าจะครบกรอบช่วงปลายเดือนเมษายนนี้