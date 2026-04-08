ที่ประชุมบริหารจัดการเม็ดพลาสติกกำหนดตั้งคณะทำงานร่วม 4 กระทรวง แก้ปัญหาขาดแคลน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงผลการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการเม็ดพลาสติกที่มี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ว่า จากสถานการณ์ตะวันออกกลางทำให้เม็ดพลาสติกในประเทศไทย กลายเป็นสิ่งที่หายากมากขึ้น ซึ่งมีการหารือกันว่าจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานนี้จะเชิญภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน มาหารือว่า เม็ดพลาสติกที่เป็นต้นทุน หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายอย่าง ทั้งเวชภัณฑ์ หรือถุงพลาสติกที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน วันนี้กลายเป็นของหายาก จะแก้ไขปัญหาอย่างไร วันนี้ต้นทุนมาแพงขนาดไหน ใครมีเก็บสต๊อกอยู่เท่าไหร่ และไปขายในราคาเท่าไหร่ จึงทำให้ราคาสินค้าในตลาดเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ หนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือ ประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณ 2.7 ล้านตัน และจากจำนวนดังกล่าวได้นำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำมารีไซเคิลเพียงแค่ 25% เท่านั้น วันนี้เป็นเวลาที่พวกเราทุกคนต้องหันมาให้ความสำคัญกับการรีไซเคิล เพราะเมื่อรีไซเคิลกันอย่างถูกวิธีแล้ว เม็ดพลาสติก หรือวัตถุดิบที่ขาดแคลนอยู่มันจะไม่ขาดแคลนอีกต่อไป ภาคอุตสาหกรรมจะมีวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่ต้นทุนไม่แพง ทำให้ไม่จำเป็นต้องขายสินค้าในราคาที่แพงขึ้น และทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง และยั่งยืนขึ้น แต่ต้องอาศัยแรงของพวกเราทุกคน เพราะการรีไซเคิลนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการลดต้นทุนของวัตถุดิบใหม่
นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ต้นทุนที่แพงขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง ทำให้ทุกอย่างกระทบกันไปหมด วันนี้เป็นเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง จากนี้ไปคณะทำงานร่วมกันที่ตั้งขึ้นของหลายหน่วยงานจะเริ่มพูดคุยกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และหาวิธีที่จะทำให้ค่าครองชีพและราคาสินค้านั้น ต้องไม่ขึ้นราคา
