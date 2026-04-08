หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย พุ่งขึ้น 20.56 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 40,035.87 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (8 เม.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,484.99 จุด ปรับขึ้น 20.56 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.40 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 40,035.87 ล้านบาท