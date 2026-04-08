ผบก.ทล.เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. มอบหมายให้ พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง (ผบก.ทล.) เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11–15 เมษายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
ทั้งนี้ พล.ต.ต.พรศักดิ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและวางมาตรการอำนวยความสะดวก ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร โดยได้กำชับการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (สายด่วน 1193) ให้ปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมเน้นย้ำถึงการให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และรวดเร็ว ตลอดจนสั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอย่างทั่วถึง
