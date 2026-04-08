นายกฯ ปิดปากเงียบ ไม่ตอบประเด็นสหรัฐฯ-อิสราเอล-อิหร่านหยุดยิง 2 สัปดาห์

วันนี้ (8 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวประจำปี 2569 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
ขณะที่สื่อฯ สอบถามถึงกรณีที่สหรัฐฯ - อิสราเอล และอิหร่าน ประกาศหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่นั้น นายอนุทิน ปิดปากเงียบ ไม่ตอบคำถามแต่อย่างใด
ขณะที่สื่อฯ สอบถามถึงกรณีที่สหรัฐฯ - อิสราเอล และอิหร่าน ประกาศหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่นั้น นายอนุทิน ปิดปากเงียบ ไม่ตอบคำถามแต่อย่างใด