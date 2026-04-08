ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ตรวจติดตามสินค้า 2 ห้างฯ ใหญ่ พบขายราคาปกติ เพื่อลดภาระ ปชช.

นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนผู้บังคับการดำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าและบริการที่ห้างสรรพสิ้นค้าบิ๊กซีชูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า ทั้ง 2 ห้างสรรพสินค้า ยังจำหน่ายสินค้าในราคาปกติ สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมีจำหน่ายไม่ขาดแคลน
นอกจากนั้น ยังพบว่า มีการจำหน่ายสินค้า ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ โดยนำกลุ่มสินค้าอุปโภค เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยาสีฟัน และกลุ่มสินค้าบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง มาจำหน่ายในราคาลดพิเศษเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
นอกจากนั้น ยังพบว่า มีการจำหน่ายสินค้า ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ โดยนำกลุ่มสินค้าอุปโภค เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยาสีฟัน และกลุ่มสินค้าบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง มาจำหน่ายในราคาลดพิเศษเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายรัฐบาล