ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ตรวจติดตามสินค้า 2 ห้างฯ ใหญ่ พบขายราคาปกติ เพื่อลดภาระ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุวรรธณ์  เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชากรจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อม นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฝ่ายทหาร)  ผู้แทนผู้บังคับการดำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์  พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้แทนเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าและบริการที่ห้างสรรพสิ้นค้าบิ๊กซีชูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  และห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  พบว่า ทั้ง 2 ห้างสรรพสินค้า ยังจำหน่ายสินค้าในราคาปกติ  สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมีจำหน่ายไม่ขาดแคลน 

นอกจากนั้น ยังพบว่า มีการจำหน่ายสินค้า ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ โดยนำกลุ่มสินค้าอุปโภค เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยาสีฟัน และกลุ่มสินค้าบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง มาจำหน่ายในราคาลดพิเศษเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายรัฐบาล