ตร.ทล.อยุธยาสกัดจับขนแรงงานต่างด้าวเข้าไทยที่แม่สอด สารภาพจ่ายค่านายหน้า 1.6 หมื่น

วันนี้ (8 เม.ย.) พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สวญ.สวญ.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.(อยุธยา) ให้ข้อมูลว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่รถยนต์สายตรวจตำรวจทางหลวงอยุธยา ทางหลวงอยุธยา ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สนธิกำลังชุดสืบสวน กวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสามารถสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวได้ บริเวณถนนสายบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ขาเข้า หลักกิโลเมตรที่ 28-29 ตำบลเทพมงคล อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขณะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง พบรถยนต์ต้องสงสัย เป็นรถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีลักษณะบรรทุกหนักผิดปกติ และติดฟิล์มมืดทึบ จึงส่งสัญญาณเรียกตรวจสอบ จากการตรวจค้น พบผู้ขับขี่ทราบชื่อภายหลังคือ นายละพี่ฮุย อายุ 23 ปี สัญชาติเมียนมา และพบแรงงานต่างด้าวอัดแน่นอยู่ภายในรถรวม 14 คน ไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนได้
สอบสวนผู้ขับขี่ ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชัน Facebook Messenger จากเพื่อนชาวเมียนมา ให้ไปรับแรงงานทั้งหมดจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้ค่าจ้างหัวละ 500 บาท และเคยทำลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง ขณะที่แรงงานต่างด้าวทั้งหมด ให้การผ่านล่ามว่า ได้ลักลอบเดินทางเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเสียค่านายหน้าประมาณ 16,000 บาท เพื่อเข้ามาหางานทำในประเทศไทย
