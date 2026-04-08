ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรุงไทยเปิดยื่นกู้ผ่าน TikTok bblhappy114 ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารกรุงไทย เปิดยื่นการกู้ผ่านบัญชี TikTok ชื่อ bblhappy114 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารกรุงไทย พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ธนาคารกรุงไทย ชี้แจงถึงกรณีที่มีการแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของธนาคาร ผ่านบัญชี TikTok ชื่อ bblhappy114 เพื่อชักชวนให้ประชาชนยื่นขอสินเชื่อ โดยยืนยันว่า บัญชีดังกล่าวไม่ใช่ของธนาคาร
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ย้ำว่า ธนาคารไม่มีนโยบายในการเปิดให้สอบถามข้อมูล ยื่นเอกสาร หรืออนุมัติสินเชื่อใด ๆ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน TikTok จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลจากช่องทางดังกล่าว
