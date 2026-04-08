โฆษก ปชน.ทวงถามรัฐ มาตรการเยียวยา ปชช.จากวิกฤตพลังงานอยู่ไหน

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พริษฐ์ วัชรสินธุ -ไอติม – Parit Wacharasindhu ระบุว่า ทำไมมาตรการเยียวยา-ช่วยเหลือประชาชนเฉพาะกลุ่ม ยังไม่ถึงมือประชาชนสักที วันนี้ (8 เม.ย.) นับว่าครบรอบ 2 สัปดาห์ หลังจากที่รัฐบาลยุติการตรึงราคาน้ำมันดีเซล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา และปล่อยให้ราคาขึ้นพรวดเดียวคืนแรก 6 บาทต่อลิตร และขึ้นสะสมมาแล้วทั้งหมดกว่า 17 บาทต่อลิตร ตนเชื่อว่าทุกคนทราบดีว่าวิกฤตระดับโลกครั้งนี้ ย่อมส่งผลให้ราคาน้ำมันต้องไปในทิศทางที่สูงขึ้นกว่าสถานการณ์ปกติ แต่สิ่งที่คนไทยตั้งคำถามและปรารถนาอยากจะเห็นในสังคม คือการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่การบริหารประเทศโดยผลักภาระทั้งหมดให้ประชาชนและละเลยความทุกข์ร้อนของประชาชน