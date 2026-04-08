สุพรรณบุรีเปิดงานฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยทรงดำ หวังเป็นมรดกชนรุ่นหลัง

ดร.อุดม โปร่งฟ้า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดงานฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยทรงดำ ที่ศาลเจ้าพ่อบุหงา และศาลเจ้าพ่อเขาเขียว ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม และความสนุกสนาน ของพี่น้องชาวไทยทรงดำ โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม ประธานวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดำหมู่ ที่ 4 พี่น้องชาวไทยทรงดำในพื้นที่ และต่างจังหวัด พี่น้อง อสม.ต.สระยายโสม ร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ถือว่าเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดำ ภายในบริเวณงาน ได้มีการจัดนิทรรศการไทยทรงดำ ถือได้ว่าเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ให้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลัง และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือการแสดงออก ถึงความรัก ความสามัคคีความกลมเกลียว ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของพี่น้องชาวไทยทรงดำ
