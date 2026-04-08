xs
xsm
sm
md
lg

ศาลแขวงชลบุรีสั่งปรับคนบุกรุกพื้นที่ "หมูเด้ง" สวนสัตว์เตือนอย่าทำผิดกฎ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากกรณีบุคคลบุกรุกเข้าพื้นที่ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระ หรือ หมูเด้ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 17.00 น. นั้น

วันนี้ (8 เม.ย.) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสรุปผลการดำเนินคดีเพื่อสร้างความเข้าใจและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ โดยศาลแขวงจังหวัดชลบุรี มีคำพิพากษาให้จำเลยมีความผิดจริง (คดีหมายเลขแดงที่ อ1549/2569) สั่งปรับเงินจำนวน 10,000 บาท (จำเลยรับสารภาพและชำระค่าปรับแล้ว)

อย่างไรก็ตาม สวนสัตว์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวทุกท่านอย่าทำผิดกฎของทางสวนสัตว์