รมว.พณ.ชี้หากสหรัฐฯ หยุดยิงอิหร่านแน่นอน จะคุมราคาสินค้าต้นทางได้มากขึ้น

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังสหรัฐอเมริกาประกาศหยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ ถ้ามีความแน่นอนเช่นนั้น จะสามารถควบคุมดูแลเรื่องสินค้าต้นทางได้ดีมากยิ่งขึ้น
ส่วนจะทำให้สินค้าเกิดความคล่องตัวในการขนส่งมากขึ้นใช่หรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ปกติดูอยู่ตลอด โดยเฉพาะสินค้าควบคุมว่า มีปริมาณเพียงพอหรือไม่ และมีต้นทุนเช่นใด เพื่อสามารถบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหากมีการหยุดยิงจริงๆจะเป็นผลดี ขณะนี้ต้องเช็กเรื่องสต๊อกและต้นทุนราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และควบคุมได้
สำหรับการประชุมเม็ดพลาสติกในวันนี้ เพราะเพิ่งประกาศเป็นหนึ่งในสินค้าควบคุมที่ถูกประกาศเมื่อ 25 มี.ค. และต้องคุยกับผู้ประกอบการว่าขณะนี้ สต๊อกเป็นอย่างไร ทำไมราคาถึงขึ้นสูงช่วงนี้ แต่เข้าใจได้ว่ามีความขาดแคลนจึงต้องสั่งเข้ามาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งในที่ประชุมวันนี้จะมีการหารือกับภาคอุตสาหกรรม เพราะการดูแลเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ใช่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น แต่ต้องดูแลร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย
