จีนคุมราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันเบนซิน-ดีเซลถึงพรุ่งนี้

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เมื่อวันอังคาร (7 เม.ย.) คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) เปิดเผยว่าจีนจะยังคงใช้มาตรการควบคุมราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลต่อไปตั้งแต่วันพุธ (8 เม.ย.) เพื่อบรรเทาผลกระทบสำหรับตลาดภายในประเทศจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยนับตั้งแต่การปรับราคาน้ำมันในประเทศเมื่อปลายเดือนมีนาคม ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ
ตามกลไกราคาที่ใช้อยู่ ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลควรจะปรับขึ้น 800 หยวน (ราว 3,780 บาท) และ 770 หยวน (ราว 3,640 บาท) ต่อตันตามลำดับ แต่ด้วยมาตรการควบคุมดังกล่าว ราคาจะปรับขึ้น 420 หยวน (ราว 2,000 บาท) และ 400 หยวน (ราว 1,890 บาท) ต่อตัน ตามลำดับ ตั้งแต่วันพุธ (8 เม.ย.) เป็นต้นไป
