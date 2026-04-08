ปปป.นำสำนวนสอบสวน "บิ๊กโจ๊ก" กับพวกคดีสินบนทองคำส่งอัยการสูงสุดพิจารณา

พ.ต.อ.ภานุมาศ แสงส่ง ผกก.1 บก.ปปป. พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป. นำสำนวนการสอบสวน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก กับพวก ในคดีสินบนทองคำ 246 บาท ส่งมอบให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมาย โดยสำนวนมีทั้งหมด 45 แฟ้มบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ 23 กล่อง
สำหรับคดีดังกล่าว สืบเนื่องจากมีการตรวจสอบพบพฤติการณ์ของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และ พวก มีการนำทองคำน้ำหนักรวมกว่า 246 บาท ไปมอบให้แก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. เพื่อหวังผลในการช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ในทางคดี ซึ่งทางพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องจนมีความเห็นควรสั่งฟ้องและนำสำนวนมาส่งมอบให้อัยการพิจารณาในวันนี้
