หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ พุ่งขึ้น 20.50 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 20,215.80 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (8 พ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,484.93 จุด ปรับขึ้น 20.50 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 1.40 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 20,215.80 ล้านบาท