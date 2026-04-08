สหรัฐฯ ประกาศชัยชนะเหนืออิหร่าน ด้วยการหยุดยิง 2 สัปดาห์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ว่า นางแคโรไลน์ เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว กล่าวว่า การหยุดยิง 2 สัปดาห์ ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน คือชัยชนะของอเมริกา ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และกองทัพที่ยอดเยี่ยมของสหรัฐ ร่วมกันทำให้เกิดขึ้น
ทั้งนี้ สหรัฐฯ ประกาศชัยชนะ ชี้การใช้มาตรการทางทหารอย่างหนักหน่วงสามารถบีบอิหร่านสำเร็จ สร้างอำนาจต่อรองสูงสุดให้อเมริกา ในการเจรจาที่ปากีสถาน
