กทม.เตือนค่าดัชนีความร้อนในพื้นที่วันนี้ อยู่ในเกณฑ์อันตราย

เฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เผยแพร่ข้อความแจ้งเตือน ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 พบว่า อยู่ในเกณฑ์อันตราย บุคคลทั่วไปควรสังเกตอาการตนเอง ขณะที่กลุ่มเสี่ยง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
ทั้งนี้ ดัชนีความร้อน (Heat Index) หมายถึง อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้ ณ ขณะนั้น (Feel like)ขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ เหมาะสำหรับบ่งชี้ความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากความร้อน มากกว่าการใช้ค่าอุณหภูมิสูงสุด
