แผ่นดินไหว 3.3 ริกเตอร์ ในเมียนมาร์ ห่างแม่ฮ่องสอน 343 กม. ไม่พบเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 3.3 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งห่างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 343 กิโลเมตร ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานความเสียหาย