ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามสินค้า “ไทยช่วยไทย” ลดภาระค่าครองชีพ ปชช.

วันนี้ (7 เม.ย.) นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนผู้บังคับการดำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสิ้นค้าและบริการ ณ ห้างสรรพสิ้นค้าบิ๊กซีชูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าและบริการ ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พบว่าทั้งสองห้างสรรพสินค้ายังจำหน่ายสินค้าในราคาปกติ สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมีจำหน่ายไม่ขาดแคลน นอกจากนั้นยังพบว่ามีการจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” ลดภาระค่าครองชีพ โดยนำกลุ่มสินค้าอุปโภค เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยาสีฟัน และกลุ่มสินค้าบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง มาจำหน่ายในราคาลดพิเศษเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายรัฐบาล